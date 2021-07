Americhe: Biden nomina Francisco Mora inviato degli Stati Uniti presso l'Oas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Joe Biden ha nominato Francisco Mora rappresentante degli Stati Uniti presso l'Organizzazione degli Stati americani (Oas). Lo ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato stampa. La scelta di Mora, un importante cubano-statunitense impegnato nella difesa dei diritti umani, secondo il “New York Times” è un segnale di quanto l'amministrazione Usa consideri fondamentale la promozione della democrazia in America Latina. "Oggi, il presidente Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di nominare Francisco O. Mora come rappresentante permanente degli Stati Uniti d'America presso l'Organizzazione degli Stati americani, con il grado di ambasciatore", si legge nella nota. Mora è un professore alla Florida International University, ma in precedenza è stato vice assistente segretario alla difesa per l'emisfero occidentale sotto l'amministrazione Obama. L'amministrazione Biden ha espresso preoccupazione per questioni riguardanti Haiti, Nicaragua, Venezuela e Cuba.(Nys)