Roma 2021: De Santis, per Gualtieri attivo in bilancio è problema, capisco perché non è più Ministro

- "Ora capisco perchè Gualtieri non è più ministro dell'Economia. Comunque un bilancio in attivo consente di pagare gli stipendi e di erogare servizi ai cittadini, quindi non mi pare sia un problema". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, commentando un video del confronto tra i candidati sindaco di Roma dove Roberto Gualtieri ammette che il bilancio del Campidoglio è in attivo ma questo rappresenta un problema. (Com)