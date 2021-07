Roma: De Priamo (Fd'I), irricevibile proposta Pd per green Pass in aula Giulio Cesare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ci siamo pronunciati in capigruppo in modo contrario rispetto alla proposta di accedere in aula Giulio Cesare col green pass del capogruppo Pd Pelonzi. Abbiamo infatti ricordato che la disciplina della certificazione dell'avvenuta vaccinazione è di competenza nazionale e peraltro al momento non è previsto in alcun modo l'obbligo del green pass in ambito lavorativo. Non comprendiamo dunque perché il Pd voglia per forza esasperare la discussione sul green pass addirittura assegnando ai consiglieri competenze che non hanno. La proposta del Pd è dunque decisamente irricevibile". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. (Com)