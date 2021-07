© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È confermata la quarantena di 10 giorni per i Paesi extra-europei fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall’Ue per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni. Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.(Rin)