Imprese: Orcel (Unicredit), accordo su Mps esclude Npl e contenziosi legali

- L’accordo con il governo italiano "su alcuni requisiti, ovvero la neutralità in termini di capitale, un accrescimento significativo dell’utile per azione, la protezione dai contenziosi legali e l'esclusione dei crediti deteriorati da qualsiasi transazione, relativamente alla potenziale acquisizione di alcun attività di Banca Monte dei Paschi di Siena ha costituito per noi la base per entrare in un periodo esclusivo di due diligence e negoziazione". Lo ha affermato Andrea Orcel, amministratore delegato del gruppo Unicredit, dopo che il Cda ha approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio.(Rin)