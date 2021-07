Cile: negoziati su "terre ancestrali", mapuche scettici su mediazione centro norvegese Nansen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità mapuche della regione cilena dell'Araucania non ha accolto favorevolmente la proposta di includere l'ong norvegese "per la pace e il dialogo", Nansen, nella mediazione aperta con le istituzioni per risolvere la questione delle rivendicazioni ancestrali. Il portavoce dell'organizzazione mapuche "Consiglio di tutte le terre", Aucan Huilcaman, ha detto che "si tratta di una ulteriore imposizione unilaterale e di tipo coloniale". "Qualsiasi mediazione esterna deve essere convenuta tra le parti e noi non siamo mai stati informati, ha aggiunto Huilcaman citato dal portale "BioBio". La deputata costituente mapuche, Rosa Catrileo, ha affermato da parte sua che "fino ad oggi non abbiamo avuto esperienze positive con i tavoli di dialogo". "La questione mapuche si risolverà quando inizieremo a dibattere i problemi di fondo, ovvero l'esercizio dei diritti collettivi e la restituzione delle terre ancestrali". (segue) (Abu)