Cile: negoziati su "terre ancestrali", mapuche scettici su mediazione centro norvegese Nansen (2)

- La proposta di coinvolgere il centro norvegese Nansen, che vanta esperienza in risoluzione di conflitti in Serbia e Afghanistan, era stata elevata mercoledì dai rettori di sette università della regione dell'Araucania come apporto alla ricerca di una soluzione del conflitto tra comunità mapuche ed istituzioni ed alla luce della scalata della tensione che si registra nelle ultime settimane. I firmatari della proposta si dichiarano "mossi dalla preoccupazione comune sulla situazione che si vive nei territori dei popoli ancestrali dell'Araucania" e invocano "un processo di dialogo che permetta riparare e ricostruire le relazioni tra il popolo mapuche, la società cilena e le istituzioni". La lettera conclude affermando che tale processo dovrà rispettare "standard adeguati di trasparenza, inclusione, imparzialità ed esperienza", e proponendo a tale scopo l'intervento "indipendente e neutrale" del centro norvegese. (segue) (Abu)