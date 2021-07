Usa: Casa Bianca solleva preoccupazioni su spyware progetto "Pegasus” con funzionari israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno sollevato preoccupazioni con Israele sullo spyware di un'azienda israeliana che è stato utilizzato dai governi per spiare attivisti per i diritti, giornalisti e politici. L'amministrazione Biden - scrive il quotidiano “Washington Post” - ha parlato direttamente con alcuni funzionari israeliani dopo che Tel Aviv ha concesso le licenze al gruppo Nso per esportare il suo spyware Pegasus a governi stranieri. Lo spyware del gruppo Nso è stato usato per spiare migliaia di numeri di smartphone, inclusi quelli di attivisti, giornalisti, dirigenti aziendali e politici di tutto il mondo. Lo spyware è in grado di accendere la fotocamera o il microfono di un telefono e raccogliere i suoi dati. Un funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato alla “Wp” che negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra gli Stati Uniti e l'amministrazione israeliana. I membri del Congresso hanno anche invitato l'amministrazione Biden a portare avanti nuovi regolamenti, sanzioni e indagini federali su potenziali abusi di spyware. (Nys)