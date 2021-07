Stati Uniti-Messico: colloquio Blinken-Ebrard, focus su tema migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi coordinati tra Stati Uniti e Messico per affrontare "le cause profonde della migrazione irregolare e promuovere una migrazione equa, ordinata e umana nella regione". Sono alcuni dei temi al centro del colloquio tenuto giovedì tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard. Gli Stati Uniti e il Messico, si legge in una nota del dipartimento di Stato, "condividono l'interesse per soluzioni sostenibili per ridurre la migrazione irregolare e per promuovere la sicurezza economica e la prosperità all'interno della regione". Blinken ha quindi ringraziato il ministro Ebrard "per gli sforzi del Messico che contribuiscono alla gestione coordinata della migrazione, compreso il suo ampio sostegno a livello federale, statale e locale". Il Segretario di Stato Usa e il suo pari messicano, conclude la nota, hanno anche discusso sugli sforzi "per promuovere la democrazia ei diritti umani nella regione" (Nys)