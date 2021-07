Imprese: Amazon, crescita delle vendite rallentano nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre il colosso dell’e-commerce Amazon ha registrato vendite per un valore di 113,1 miliardi di dollari, leggermente meno dei 115,4 miliardi di dollari previsti dagli analisti, rispetto agli 88,91 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente. L’utile della società fondata da Jeff Bezos è stato di 7,8 miliardi di dollari, con profitti di 15,12 dollari per azione, superando le aspettative degli analisti di 12,28 di dollari per azione. Ottimi risultati finanziari che confermano il predominio di Amazon sul mercato nonostante il leggero rallentamento delle vendite di e-commerce. La società ha dichiarato di aspettarsi vendite da 106 a 112 miliardi di dollari per il trimestre in corso mentre gli analisti puntavano ad almeno 119,3 miliardi di dollari e un reddito operativo compreso tra i 2,5 e i 6 miliardi di dollari.(Nys)