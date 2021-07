G20: dal Colosseo al via i lavori della prima ministeriale Cultura (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci incontriamo in un momento cruciale. La pandemia ha reso evidente quanto siamo interdipendenti”, ha spiegato il ministro, secondo cui i “problemi globali esigono risposte globali”. La pandemia ha portato le nostre città ad avere “piazze vuote”, musei chiusi come cinema, teatri e biblioteche, “città tristi”. Per questo motivo, la cultura sarà il motore della ripartenza. “L’appuntamento di oggi si inserisce nell’agenda del G20”, ha ricordato Franceschini, mettendo inoltre in evidenza come la cultura sia al centro dell’azione del governo italiano, e inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le sfide da affrontare nell’ambito della cultura si inseriscono in una “stagione di multilateralismo e confronto fra i popoli”. L'Italia crede fermamente nella diplomazia culturale come ponte fra Paesi, ha aggiunto Franceschini. “Proteggere la cultura come fa l’Unesco vuol dire contribuire al dialogo internazionale”, ha detto ancora il ministro. (Res)