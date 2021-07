Americhe: segretario Osa Almagro positivo al Covid-19, sospesi gli impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), Luis Almagro, ha annunciato di aver sospeso la sua agenda di impegni per essere risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto oggi lo stesso Almagro attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter, dove ha precisato di essere vaccinato ed attualmente asintomatico. "Sono risultato positivo al Covid-19, per cui sospendo immediatamente la mia agenda pubblica e sto seguendo tutte le raccomandazioni mediche", ha scritto il segretario generale dell'Osa. "Per fortuna sono vaccinato e per il momento non ho sintomi", prosegue il testo, che conclude con una raccomandazione a mantenere le misure preventive e a vaccinarsi. (Nys)