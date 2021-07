Brasile: polizia federale sequestra opera d'arte trafugata in Libia nel 1990

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale (Pf) del Brasile ha sequestrato un un'opera d'arte risalente al 400 a.C acquistata su internet da un cittadino brasiliano. L'opera rappresenta Eusculapius (Testa di Asclepio), dio greco della guarigione. Se fosse originale si tratterebbe della scultura rubata da un museo di Tripoli in Libia nel 1990, e inclusa nel database dell'Interpol delle opere rubate o trafugate. La scultura è arrivata presso l'aeroporto internazionale di Viracopos, a Campinas, San Paolo, lo scorso febbraio dove è stata trattenuta presso gli uffici dell'Agenzia delle Dogane in attesa che l'acquirente ne chiedesse la consegna, lo scorso settembre. In quel momento non fu possibile verificare l'illegittimità dell'oggetto. Tuttavia fu avviata un'indagine da parte dell'Ufficio centrale nazionale dell'Interpol in Brasile che ieri ha disposto il sequestro. L'opera verrà ispezionata e, se ne verranno confermate l'autenticità e l'origine, verrà rimpatriata in Libia. L'acquirente verrà ascoltato per chiarire se fosse a conoscenza dell'origine illecita della scultura e la sua condotta sarà valutata dalla magistratura. (Brb)