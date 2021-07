Imprese: Orcel (Unicredit), in due diligence su Mps eseguiremo analisi dettagliate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il periodo di due diligence, "eseguiremo analisi dettagliate e verificheremo se saremo in grado di definire una transazione che possa soddisfare i parametri concordati. Allora, e solo allora, avremo gli elementi per decidere se procedere". Lo ha affermato Andrea Orcel, amministratore delegato del gruppo Unicredit, dopo che il Cda ha approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio.(Rin)