Usa-Iran: “Wall Street Journal”, Washington prevede sanzioni contro programma iraniano su droni

- Gli Stati Uniti stanno pianificando alcune sanzioni contro i programmi portati avanti dall’Iran sull’utilizzo di droni e missili teleguidati. Secondo quanto riferito dal “Wall Street Journal”, la decisione arriverebbe per le crescenti preoccupazioni e minacce che queste armi rappresentano per gli interessi Usa e degli alleati. "Fa parte di un approccio globale, quindi abbiamo a che fare con tutti gli aspetti della minaccia iraniana", ha detto al "Wjs" un alto funzionario statunitense in anonimato. Gli Stati Uniti hanno precedentemente imposto sanzioni contro alcuni dei programmi missilistici iraniani, ma quelle imminenti sarebbero specificamente rivolte ai gruppi che forniscono parti utilizzate per costruire droni e missili e altre reti di rifornimento di armi. Alti funzionari militari e diplomatici affermano di aver assistito a un notevole aumento nell'uso di missili teleguidati e droni contro le forze statunitensi e gli alleati. La decisione arriva mentre l'amministrazione Biden sta prendendo in considerazione l'inasprimento delle sanzioni petrolifere per fare pressione su Teheran affinché ammorbidisca la sua posizione sui negoziati in stallo sul nucleare.(Nys)