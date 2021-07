Usa-Spagna: telefonata tra segretario di Stato Blinken e ministro Esteri Albares

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares e si è congratulato con lui per il suo nuovo incarico. "Il segretario ha ringraziato la Spagna per la duratura alleanza e la profonda amicizia tra i nostri due Paesi", si legge in un comunicato del dipartimento di Stato. "Riconoscendo i forti legami tra Stati Uniti e Spagna, il segretario e il ministro degli Esteri si sono impegnati a sviluppare ulteriormente le relazioni transatlantiche e ad affrontare insieme sfide condivise. Il segretario - prosegue la nota - ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti ai diritti dei cittadini cubani a manifestare pacificamente, alla libertà di parola e alla democrazia. Ha sostenuto negoziati globali affinché portino a elezioni libere ed eque in Venezuela, e ha espresso preoccupazioni riguardo al Nicaragua sottolineando la nostra attenzione alla promozione di una migrazione sicura, ordinata e umana" (Nys)