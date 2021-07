Usa: soldato delle forze speciali annega durante addestramento a Key West

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un soldato delle forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti è morto questa settimana in un incidente durante un addestramento presso la scuola di operazioni subacquee dell'esercito a Key West, in Florida. Il sergente maggiore Micah E. Walker, originario di Peyton, Colorado, stava partecipando ad corso di qualificazione per subacquei da combattimento delle forze speciali quando è annegato. "Durante l'evento di addestramento - scrive “The Hill” citando il comunicato della scuola - il soldato si è sommerso e non è più riemerso". Un ufficiale medico ha tentato di rianimarlo prima di trasportare l'uomo in un ospedale locale, dove è stato successivamente dichiarato morto. (Nys)