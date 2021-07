Usa: Biden ai lavoratori federali, vaccinatevi o fate test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Biden ha chiesto ai dipendenti federali di indossare le mascherine, rispettare il distanziamento fisico dagli altri sul posto di lavoro e di sottoporsi a test regolari se non sono disposti a vaccinarsi contro il Covid-19. Parlando in conferenza stampa, il capo della Casa Bianca ha confermato le nuove regole a cui saranno sottoposti i dipendenti federali, esortando tutta la popolazione a vaccinarsi. "Abbiamo gli strumenti per prevenire questa nuova ondata di Covid", ha spiegato. “Volete sapere come ci lasceremo alle spalle questo virus? Vi dirò come. Dobbiamo vaccinare più persone possibili”. Le regole si applicheranno anche agli appaltatori impiegati nei siti federali. La Casa Bianca ha affermato che incoraggerà i datori di lavoro del settore privato a seguire lo stesso criterio.(Nys)