G20: dal Colosseo al via i lavori della prima ministeriale Cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, ha spiegato ancora Draghi, “come co-presidenza della COP26 insieme al Regno Unito, siamo impegnati a raggiungere un accordo ambizioso sulle emissioni globali”. “I risultati del G20 sull’Ambiente a Napoli di qualche giorno fa sono un passo nella giusta direzione – e per questo ringrazio il ministro (Roberto) Cingolani”, ha proseguito. A questo sforzo multilaterale, "si accompagna un’agenda domestica altrettanto coraggiosa. A Venezia, abbiamo vietato il passaggio delle grandi navi davanti alla Basilica di San Marco e nel canale della Giudecca", ha detto, ringraziando il ministro della Cultura Dario Franceschini e l'Unesco. "Abbiamo varato misure di sostegno a favore delle categorie più colpite. La transizione ambientale ha dei costi, e lo Stato deve farsi carico di accompagnare cittadini e imprese in questo percorso”, ha affermato Draghi. (segue) (Res)