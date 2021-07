Lazio: Palozzi, approvato in Regione emendamento su prevenzione cyberbullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni, in Consiglio regionale del Lazio, è in discussione la Proposta di legge regionale numero 294 del 19 maggio 2021, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione numero 254 del 14 maggio 2021, concernente "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali". "In questo contesto, voglio esprimere soddisfazione per l'approvazione odierna di un mio emendamento, riformulato dalla giunta, che punta a promuovere la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo, nell'ambito del programma regionale triennale per la realizzazione del sistema per il mondo giovanile: tale programma, infatti, definisce gli indirizzi, gli obiettivi programmativi e i progetti in materia di politiche giovanili. Continuerò, dunque, a lavorare con sempre maggior impegno e serietà al fine di favorire e promuovere provvedimenti, tesi a tutelare e difendere i diritti delle nostre giovani generazioni". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi. (Com)