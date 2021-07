Roma 2021: Bordoni (Lega), De Santis lasci perdere Michetti, a scappare dovrebbe essere M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Santis lasci perdere Michetti e abbia un minimo di decenza: dopo 5 anni alla guida di Roma è il M5s che dovrebbe scappare. Dopo aver chiesto scusa ai romani. Se i candidati della sinistra preferiscono la rissa al dibattito, scelte loro. Ha fatto bene Michetti a non prestare il fianco a questa commediuccia brutta. Roma merita molto più dello spettacolo a cui abbiamo dovuto assistere oggi tra Gualtieri, Calenda, e la Raggi". E' quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. (Com)