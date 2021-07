Imprese: Unicredit, Padoan si è astenuto in Cda su Mps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit "rende noto che, pur in assenza di qualsivoglia conflitto di interessi e in piena indipendenza di giudizio, il presidente, professor Pier Carlo Padoan, in ragione del suo precedente incarico di ministro dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto di astenersi dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione" che ha approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio. Lo rende noto Unicredit.(Rin)