Giustizia: Di Maio, riforma non lascia spazio a rischi di impunità per i reati di mafia e terrorismo

- La riforma della giustizia approvata in Consiglio dei ministri è un passo fondamentale che non lascia spazio a rischi di impunità per i reati di mafia e terrorismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un post pubblicato sul suo account Facebook. "Il contributo del MoVimento 5 Stelle come sempre è stato determinante. Davanti a noi c'è ancora tanto da fare, dobbiamo viaggiare spediti per investire al meglio le risorse straordinarie che stanno arrivando in Italia dall'Europa. E dobbiamo correre per essere competitivi con gli altri Paesi, ma per farlo serve il contributo di tutti. Siamo in una fase in cui bisogna costruire l’Italia del domani che guardi ai giovani, che punti sulla digitalizzazione, che dia risposte a famiglie, lavoratori e imprese. Ripartire significa essere propositivi e protagonisti, attenti a chi si trova in difficoltà, pronti a sostenere chi investe e crea occupazione. Non c’è spazio per egoismi, andiamo avanti mettendo al primo posto gli interessi e il bene degli italiani", ha detto il ministro. (Res)