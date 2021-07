Imprese: Orcel (Unicredit), M&A può migliorare nostri risultati strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Liberare l'enorme valore che Unicredit ha al suo interno continua ad essere la nostra priorità, tuttavia sono sempre stato chiaro sul ruolo che l'M&A", cioè le fusioni e le acquisizioni, "potrebbe giocare come potenziale acceleratore in grado di migliorare i nostri risultati strategici, sempre nel pieno rispetto dell’interesse dei nostri azionisti". Lo ha affermato Andrea Orcel, amministratore delegato del gruppo Unicredit, dopo che il Cda ha approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio.(Rin)