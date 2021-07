© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'incontro con Confcommercio Roma. Appuntamento on line - Ore 10- Seduta ordinaria di Assemblea Capitolina in modalità 'videoconferenza', presso il Campidoglio a Roma - Ore 11REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'inaugurazione dello Spazio Tevere Point. All'evento saranno presenti anche Rita Colafigli, Sindaca di Torrita Tiberina e il delegato alle Politiche Giovanili del Presidente della Regione Lazio, Lorenzo Sciarretta. L'evento si svolge presso lo Spazio Tevere Point, via Cannaro, Torrita Tiberina (RM) e viene trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio - Ore 11 (segue) (Rer)