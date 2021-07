© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Prosegue il ciclo di confronti organizzati da Confcommercio Roma con i candidati a Sindaco della Capitale. Sarà la volta del candidato del Movimento Cinque Stelle, la Sindaca Virginia Raggi, con cui la Dirigenza di Confcommercio Roma si confronterà sulle principali tematiche di interesse per le categorie rappresentate dall’Associazione. L'evento, a numero chiuso per motivi di sicurezza e in ottemperanza delle normative anti contagio, potrà essere seguito collegandosi in diretta alla pagina Facebook di Confcommercio Roma – Ore 10.- La Goletta dei Laghi di Legambiente presenta i risultati delle analisi sulla qualità delle acque nei laghi laziali di Canterno, Fogliano, Fondi, Sabaudia, del Salto, Turano, Albano, Bracciano, Bolsena e Vico. Sede di Legambiente Lazio, via Firenze 43 , Roma – Ore 11. (Rer)