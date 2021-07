© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le falsità di Enrico Montesano sulle vaccinazioni del presidente Nicola Zingaretti sono tendenziose, ironizzando su un virus che ha ucciso nel mondo milioni di persone. Vaccinarsi è l'unico modo che abbiamo per uscire dalla pandemia. Solidarietà al presidente Zingaretti per gli attacchi ricevuti". Lo dichiara in una nota Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale del Lazio.(Com)