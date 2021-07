Usa: Biden, dare 100 dollari ai nuovi vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha chiesto agli stati e ai governi locali di dare 100 dollari ai cittadini che decidono di vaccinarsi. Il dipartimento del Tesoro ha infatti dichiarato che i soldi per incentivare la popolazione a vaccinarsi potrebbero provenire dai 350 miliardi di dollari dei fondi di emergenza concessi a stati e città come parte del pacchetto di salvataggio economico approvato lo scorso marzo dal Congresso. L'incentivo ha lo scopo di "aumentare i tassi di vaccinazione, proteggere le comunità e salvare vite umane". La decisione arriva mentre crescono le preoccupazioni per l'aumento dei casi di coronavirus in tutto il Paese. Il dipartimento del Tesoro ha affermato che fornirà assistenza tecnica a stati e città per aiutarli a utilizzare i fondi per aumentare le vaccinazioni nelle loro comunità e lavorerà con il Dipartimento della salute e dei servizi umani.(Nys)