G20: Azoulay (Unesco), cultura ha un importante ruolo economico e sociale

- La cultura ha un importante ruolo economico e sociale. Lo ha affermato la direttrice dell’Unesco, Audrey Azoulay, in apertura dei lavori della ministeriale Cultura del G20 a Roma, al Colosseo. Con la riunione di oggi e domani, “stiamo ribadendo un impegno per rendere la cultura centrale nelle politiche pubbliche”, ha detto Azoulay. “La cultura non è solo un importante e spesso sottostimato settore economico, ma ha un ruolo essenziale nella coesione delle società frammentate”, ha rilevato. Questa riunione può avere un impatto globale, grazie alla cooperazione. Cultura e creatività devono mantenere un ruolo fondamentale, ha dichiarato Azoulay, ricordando le difficoltà di molti operatori del settore durante la pandemia. La direttrice generale dell’Unesco si è poi congratulata con il governo italiano per le misure adottate di recente “per salvaguardare un grande tesoro che è Venezia”. (Res)