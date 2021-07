Roma: Mollicone (Fd'I), la Capitale ha bisogno di una rivoluzione gentile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma deve essere la protagonista di una rivoluzione gentile, dettata da semplificazione e flessibilità, elementi che fino ad ora le sono mancati. Roma è la capitale d'Italia per il numero dei condoni presentati, ma anche per quello delle pratiche ancora inevase: Roma ne conta circa 180 mila che hanno comportato un mancato incasso di oltre 800 milioni di euro". Così in una nota il deputato Federico Mollicone, responsabile Cultura e Innovazione di Fratelli d'Italia. "Occorre fermare il consumo di suolo e virare con decisione alla rigenerazione urbana per riqualificare aree della nostra città. Un cambio di passo che nel potenziale indotto economico ha anche un valore di oltre 15 miliardi di euro: basterebbe sommare il valore delle opere da realizzare e degli oneri concessori da corrispondere a Roma Capitale. Purtroppo Roma ha molte opere non collaudate, e siamo in zone di ombra dove nessuno si preoccupa se i collaudi vengano effettuati oppure no. Roma ha così tante potenzialità, ma è in preda alla confusione - continua Mollicone-. Siamo in una situazione ormai in cui il cittadino e le imprese non hanno più alcun tipo di risposta. Ormai l'amministrazione non provvede più, si agisce solo sulla base del silenzio diniego o rigetto. Così certo Roma non può andare avanti". (Com)