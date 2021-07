Roma: Pelonzi (Pd), scrivere a prefetto per prevedere accesso in aula con green pass o tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche alla luce di quanto accaduto oggi in aula Giulio Cesare ho proposto in capigruppo di verificare la possibilità di attivare la modalità mista per lo svolgimento delle sedute di consiglio e di prevedere per garantire la presenza in sicurezza il Green Pass o il tampone". Così in una nota il capogruppo del Partito democratico in Aula Giulio Cesare, Antongiulio Pelonzi. "In questo modo sarebbe garantita la partecipazione a tutti i consiglieri coniugando sicurezza e svolgimento del mandato. Come abbiamo visto oggi se non mettiamo in campo un percorso in sicurezza si possono interrompere sedute che hanno come oggetto provvedimenti fondamentali per i cittadini e la vita del comune. Oggi è saltata la seduta dell'assestamento di bilancio che ha scadenza 31 luglio. Chiediamo alla Sindaca che è responsabile della salute se è d'accordo con la nostra proposta. Gli eletti del Partito democratico daranno l'esempio essendo anche impegnati in prima linea per la campagna vaccinale. Ormai è chiaro che l'assestamento non sarà approvato nei termini, sarebbe utile scrivere al Prefetto per chiedere quali saranno le conseguenze per i conti dell'ente anche in relazione ai servizi erogati dai municipi ed alle municipalizzate".(Com)