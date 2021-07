Messico: Lopez Obrador "scarcera" vittime di tortura e detenuti non condannati da oltre 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha annunciato l'imminente presentazione di un decreto per rispondere al sovraffollamento carcerario e risarcire le vittime della giustizia. Il documento, che dovrebbe essere presentato la settimana prossima, prevede infatti la scarcerazione con meccanismo "semplificato" per tre categorie di persone accusate di reato "non gravi": chi attende da oltre dieci anni una sentenza definitiva di condanna, le persone che abbiano compiuto oltre 75 anni di età (che possono finire di scontare la pena ai domiciliari), e i maggiori di 65 anni con patologie croniche, appositamente certificate dal ministero della Salute. Insieme a questi verranno scarcerati i detenuti che hanno subito torture, secondo i parametri fissati dal protocollo di Istanbul. "Non vogliamo la tortura in Messico, Nessuno merita di essere torturato, nessuno", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. (segue) (Mec)