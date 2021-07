Messico: Lopez Obrador "scarcera" vittime di tortura e detenuti non condannati da oltre 10 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del'Interno, ha aggiunto il capo dello stato, non "è più il ministero della repressione e dell'autorità, come in decenni di storia 'terribile' del nostro paese, ma è quello della protezione dei diritti umani e della giustizia". L'iniziativa verrà portata a termine non oltre il 15 settembre, data in cui si ricorda l'avvio del processo che avrebbe portato il Messico all'indipendenza. Secondo i dati del ministero dell'Interno, il 43 per cento della popolazione di una popolazione carceraria che supera i 220mila reclusi è in attesa di una sentenza. A marzo scorso, l'agenzia amministrativa sulla prevenzione e riadattamento sociale segnalava che 172 carceri federali, circa il 60 per cento delle 288 strutture in tutto il Paese, si trovavano in condizione di sovraffollamento. Particolarmente grave è la situazione nello Stato del Messico, uno dei 32 della federazione messicana, con oltre 19mila reclusi in più rispetto alla capienza. (Mec)