G20: dal Colosseo al via i lavori della prima ministeriale Cultura

- Nel “luogo simbolo” del Colosseo è stata inaugurata dalla presidenza italiana del G20 la prima riunione ministeriale Cultura. Ad aprire i lavori, che proseguiranno domani sempre a Roma a Palazzo Barberini, sono stati il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Cultura Dario Franceschini, la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay e il direttore del Museo egizio di Torino Christian Greco, alla presenza dei ministri delle delegazioni dei Paesi del G20. Draghi ha sottolineato come questa “è la prima ministeriale della Cultura nella storia del G20”. “Sono molto orgoglioso che questo debutto avvenga in Italia", ha affermato. "Quando il mondo ci guarda, vede prima di tutto arte, musica e letteratura”, ha detto il presidente del Consiglio, ringraziando “chi lavora nei nostri teatri, nelle nostre biblioteche e nei nostri musei”, perché la riscoperta del passato “è condizione necessaria per la creazione del futuro”. Draghi ha ricordato come l’Italia è il Paese con il maggior numero di siti che l’Unesco considera Patrimonio Mondiale dell’Umanità. “Ne ricordo solo alcuni, su un totale di 58: il centro storico di Roma, dove ci troviamo oggi, e quello di Firenze. La Valle dei Templi e le città sepolte di Pompei ed Ercolano. Le Cinque Terre e la laguna di Venezia. Fino agli ultimi, prescelti pochi giorni fa: i cicli di affreschi del ‘300 a Padova e il suo gioiello, la Cappella degli Scrovegni. Bologna, coi suoi 62 chilometri di portici. Montecatini, inclusa tra le Grandi città termali d’Europa”, ha evidenziato. Si tratta di luoghi “che l’Italia custodisce per se stessa e per il mondo”, per chi “è tornato a visitarci dopo i mesi vuoti della pandemia", ha proseguito Draghi. (segue) (Res)