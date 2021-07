Giustizia: Lega, bene riforma Cartabia, abbiamo cancellato legge Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È stata approvata e condivisa una riforma importante, abbiamo cancellato la legge Bonafede". Lo sottolineano i ministri della Lega Giancarlo Giorgetti, Erika Stefano e Massimo Garavaglia. "Grazie all’impegno e al lavoro dei ministri della Lega, sono state sconfitte le inutili e strumentali guerriglie messe in piedi dai 5 stelle fino all’ultimo minuto. Non si tiene in ostaggio un governo con bugie e falsità. Siamo soddisfatti perché abbiamo dimostrato, con i fatti, di essere il vero asse portante del governo Draghi”, concludono. (Rin)