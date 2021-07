Brasile: Polizia federale inaugura centro per combattere i gruppi criminali violenti a Rio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale brasiliana ha inaugurato un nucleo specializzato nel contrasto alle organizzazioni criminali violente di Rio de Janeiro. Il Centro integrato per le indagini e le operazioni di pubblica sicurezza, ribattezzato "missione Redentore" opererà in maniera indipendente sotto la supervisione della Soprintendenza regionale di Rio. Riceverà mezzi e attrezzature per svolgere il lavoro di indagine, intercettazione, monitoraggio e trattamento di informazioni. Oltre a mappare le aree di influenza e di azione dei gruppi criminali violenti, intende smantellare le loro strutture organizzative, attraverso l'arresto dei capi e il sequestro di materiale illecito, valori e beni acquisiti con risorse provenienti dai reati commessi. Principale obiettivo del nucleo sono le organizzazioni criminali paramilitari egemoni della zona occidentale della città di Rio, note come Milizie. (Brb)