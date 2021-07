Roma 2021: Raggi a candidati, ho sentito tante chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi verrebbe da dire che dopo tante chiacchiere ho dimenticato la domanda". Lo ha detto la sindaca uscente di Roma Virginia Raggi, concludendo il turno di domande dopo gli interventi degli altri candidati a sindaco durante il confronto in corso alla Casa dell'architettura. A due ex ministri (Gualtieri e Calenda, ndr) dico "che magnificano le loro azioni di Governo, ma a Roma da loro non è arrivata una lira, e questo è un fatto che loro sanno. A Michetti rispondo, la digitalizzazione non è un optional come dice lui", ha concluso Raggi. (Rer)