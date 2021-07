Roma: via Casilina chiusa per incendio in zona Borghesiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri sono intervenute in via Casilina, zona Borghesiana, a seguito di un incendio di sterpaglie divampato a bordo strada all’altezza di via del Ponte della Catena, alle 17 circa. Al momento via Casilina è chiusa in entrambe le direzioni tra via Siculiana e via delle Due Torri per garantire la sicurezza al transito veicolare e agevolare l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile. (Rer)