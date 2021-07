Roma 2021: Calenda, poteri speciali non siano alibi, serve chiarezza su competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione dei poteri non può diventare un alibi su rifiuti o trasporti". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco a Roma, Carlo Calenda, durante il primo confronto tra i principali candidati della Capitale, alla Casa dell'Architettura. "Poi certo che i poteri speciali per le sfide che la Capitale ha davanti sono necessari. Ma è una questione culturale, Roma non è considerata Capitale da tanto tempo. Mentre discutiamo di Roma come Parigi, Berlino o Madrid, ci dimentichiamo della regola aurea di ogni comunità umana, ovvero che 'serve il manico': è inutile dare più poteri e risorse se poi non si sanno gestire, si rischiano solo altri disservizi - ha sottolineato Calenda -. Serve innanzitutto chiarezza sulle competenze perché, come sui rifiuti, i cittadini non capiscono mai di chi sono le responsabilità, anche se in questo caso sono condivise tra Comune e Regione. La Regione già oggi può devolvere a Roma poteri, funzioni e capitoli di bilancio", ha concluso Calenda. (Rer)