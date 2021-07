Imprese: Bono (Fincantieri), a noi leadership mondiale nel militare per navi di superficie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci auguriamo che, grazie alle stringenti misure adottate per contrastare la pandemia, campagna vaccinale in primis, possa confermarsi la forte accelerazione della ripresa, così come dimostrano i risultati che abbiamo presentato oggi, sia sotto l’aspetto economico-finanziario che sotto quello dell’eccezionale performance nel settore militare, dove crediamo di poter vantare la leadership mondiale nelle navi di superficie, che si accompagna a quella che già deteniamo nel comparto delle navi da crociera. Lo ha detto Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, commentando la relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione. “Inoltre, siamo molto soddisfatti di essere presenti, insieme a partner di primissimo livello, su tutte le nuove tecnologie e sui relativi progetti per la loro messa a terra come, per citarne solo uno, quello per l’elettrificazione del sistema portuale italiano”, ha detto. (Com)