Rome: Autodemolitore in fiamme, sospese corse Metro C

- L'incendio divampato in un autodemolitore in via Giarratana a Roma ha costretto in via precauzionale lo stop della linea C della Metropolitana fermata Due Leoni/Fontana Candida. Le fiamme che si sono propagate poco dopo le 17, hanno provocato l'innalzamento di una densa, nera e maleodorante colonna di fumo che ha interessato ha interessato la zona Casilina. Sul posto stanno lavorando diverse squadre dei vigili del fuco di Roma Capitale. Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.(Rer)