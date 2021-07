Imprese: Enel, risultato netto ordinario a 2,299 miliardi, utile netto a 1,778 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un risultato netto ordinario di Enel nel primo semestre a 2.299 milioni di euro (rispetto ai 2.405 milioni di euro nel primo semestre del 2020), in calo del 4,4 per cento. Lo rende noto l'azienda, che comunica i dati economico-finanziari consolidati del primo semestre 2021. "La variazione dei risultati operativi ordinari - spiega Enel - è stata parzialmente compensata dai minori oneri finanziari netti e dalla minore incidenza delle interessenze di terzi". I ricavi scendono invece a 29.853 milioni di euro (33.375 milioni di euro nel primo semestre del 2020, -10,6 per cento). "La variazione è principalmente attribuibile alle attività di Generazione Termoelettrica e Trading, a causa delle minori attività di trading in Italia, nonché all’effetto cambi negativo in America Latina. Tali riduzioni sono solo parzialmente compensate dai maggiori ricavi delle attività di Enel Green Power, dei Mercati Finali per effetto delle maggiori quantità vendute e di Enel X", si legge in una nota. (segue) (Rin)