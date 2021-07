Imprese: Enel, risultato netto ordinario a 2,299 miliardi, utile netto a 1,778 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'Ebitda ordinario, scende a 8.360 milioni di euro (8.794 milioni di euro nel primo semestre del 2020, -4,9 per cento), "in diminuzione essenzialmente per gli impatti rilevati nel primo semestre 2020 a seguito della modifica del beneficio dello sconto energia in Spagna principalmente nelle Infrastrutture e Reti e Generazione Termoelettrica e Trading, nonché per l’andamento negativo dei cambi in America Latina. Tali effetti sono solo parzialmente compensati dal miglioramento del margine nei Mercati Finali, in Enel X, e nella Generazione Termoelettrica e Trading dalla rilevazione dell’indennizzo relativo ai diritti di emissione di CO2 gratuitamente assegnati in Spagna dal Pna". L'Ebitda scende a 7.719 milioni di euro (8.645 milioni di euro nel primo semestre del 2020, -10,7 per cento), mentre l'Ebit a 4.371 milioni di euro (4.543 milioni di euro nel primo semestre del 2020, -3,8 per cento). Secondo quanto comunica Enel, il risultato netto del gruppo scende a 1.778 milioni di euro (1.947 milioni di euro nel primo semestre del 2020, -8,7 per cento), mentre l'indebitamento finanziario netto sale a 50.418 milioni di euro (45.415 milioni di euro a fine 2020, +11 per cento), che è "in aumento nel primo semestre 2021 - spiega Enel - principalmente per gli investimenti del periodo, per l’acquisizione di un’ulteriore quota di partecipazione in Enel Américas e per l’effetto cambi negativo, parzialmente compensati dai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa". (Rin)