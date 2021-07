Imprese: Fincantieri, al 30 giugno ricavi in crescita a 3,026 miliardi, sale Ebitda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi per 3,026 miliardi di euro, in aumento (escluse le attività passanti per 225 milioni) del 27,7 per cento su base annuale. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, la variazione riflette l’andamento positivo che ha interessato il segmento Shipbuilding e conferma la piena ripresa delle attività produttive nei cantieri italiani del Gruppo, che hanno recuperato i volumi persi nel 2020 a seguito del fermo produttivo indotto dalla pandemia. Sempre al 30 giugno 2021, si legge nel documento, i ricavi generati dal Gruppo con clienti esteri risultano essere pari all’88 per cento e in crescita rispetto al precedente semestre. In aumento anche il margine operativo lordo (Ebitda) del Gruppo, attestatosi a 219 milioni di euro rispetto ai 119 relativi al primo semestre del 2020: il dato beneficia dell’incremento dei volumi e del miglioramento della marginalità, al netto degli impatti derivanti dai prezzi in aumento delle materie prime. L’Ebitda margin, escluse le attività passanti, è passato dal 5,5 per cento del 30 giugno 2020 al 7,2 per cento. (Com)