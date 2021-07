Tunisia: Fassino a omologa Damak, "evitare radicalizzazioni, si persegua dialogo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, ha avuto oggi un colloquio online con la presidente della commissione Esteri dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (parlamento della Tunisia), Sameh Damak. "Auspichiamo che il difficile passaggio che vive la Tunisia sia affrontato nel pieno rispetto della Costituzione, dello stato di diritto e dei diritti politici, civili e umani riconosciuti dalle leggi ai cittadini tunisini. E al più presto il Parlamento riprenda la sua attività. Soprattutto si evitino radicalizzazioni e contrapposizioni traumatiche e invece si attivi un dialogo che consenta soluzioni fondate sul coinvolgimento di tutte le componenti politiche, sociali e culturali del Paese", ha dichiarato Fassino. "Il destino della Tunisia - ha aggiunto Fassino - non può che essere nelle mani dei tunisini e dei suoi rappresentanti democraticamente eletti, ma è responsabilità dell'Unione Europea e dei suoi Paesi sostenere la Tunisia in questo passaggio difficile, garantendo i vaccini e gli apparati sanitari indispensabili a contrastare Covid-19, mettendo a disposizione risorse finanziarie per sostenere la ripresa economica, assumendo le iniziative utili a favorire una soluzione condivisa della crisi". "Va in questa direzione - ha concluso Fassino - l'iniziativa assunta dal ministro Di Maio per un impegno comune di Italia, Francia, Germania e Spagna. Nella stessa direzione agirà sul piano parlamentare la commissione Esteri della Camera insieme alle commissioni Esteri corrispondenti". (Res)