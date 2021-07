Milano 2021: Senna (Lega), Sala prima condannato poi gode della prescrizione e ora diventa moralizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sorprendono le parole del sindaco Sala, che ha attaccato la Regione facendo dell'ironia completamente fuori luogo sul numero di indagati, dopo la chiusura delle indagini che vedono il Governatore Attilio Fontana rinviato a giudizio per il cosiddetto 'caso camici'". Lo afferma in una nota Gianmarco Senna, consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione attività produttive. "Sorprende soprattutto che il Sindaco Sala faccia riferimento a coloro che al momento risultano essere sottoposti a indagine, proprio lui che è stato prima condannato e poi ha beneficiato della prescrizione del reato" conclude Senna. (Com)