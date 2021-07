Imprese: Starace (Enel), in primo semestre avanti con significativa crescita industriale improntata su sostenibilità e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2021 "abbiamo proseguito con la nostra significativa crescita industriale improntata sulla sostenibilità e l’innovazione tecnologica, registrando un aumento degli investimenti del 16,3 per cento e un’accelerazione della capacità rinnovabile installata nel periodo, che ci consentirà di raggiungere un altro record a fine anno portando la nuova capacità installata a 5,8 GW". Lo ha sottolineato Francesco Starace, amministratore delegato del gruppo Enel, commentando i risultati al 30 giugno 2021. "Nel secondo trimestre dell’anno la performance del gruppo ha registrato una accelerazione solida e visibile, riportando i principali valori operativi a livello pre-Covid. Alla luce del trend registrato nel primo semestre 2021, confermiamo i target per fine anno in termini di Ebitda ordinario e Utile netto ordinario, nonché il dividendo per azione garantito pari a 0,38 euro per azione, in crescita del 6 per cento rispetto all’anno precedente".(Rin)