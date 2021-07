Etiopia: capo Usaid in visita la prossima settimana, possibile incontro con premier Ahmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale(Usaid), Samantha Power, sarà in visita in Etiopia nei prossimi giorni nel tentativo di assicurare un accesso umanitario senza ostacoli nella regione in conflitto del Tigrè. Secondo quanto riferito da fonti Usaid citate dai media Usa, la funzionaria visiterà prima il Sudan nella giornata di sabato e poi l'Etiopia la prossima settimana dove dovrebbe incontrare i membri del governo e forse il primo ministro Abiy Ahmed. "Penso che ci saranno ulteriori misure punitive finché non saremo in grado di accedere a quelle popolazioni", ha detto il funzionario. "Le preoccupazioni che abbiamo riguardo alla pulizia etnica e alle violenze di natura etnica sono molto reali", ha aggiunto, precisando che la Power affronterà questa questione nei suoi incontri con la leadership etiope. L'amministrazione Usa ha ripetutamente chiesto l'accesso umanitario al Tigrè, dove i combattimenti scoppiati a novembre si sono intensificati nelle ultime settimane dopo la controffensiva delle milizie tigrine. Washington è anche estremamente preoccupata per le notizie di arresti di massa, percosse e torture di cittadini tigrini in custodia ad Addis Abeba, finora sempre respinte dalle autorità etiopi. (Nys)