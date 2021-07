Imprese: Fincantieri, semestre chiuso con utile di 7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile di sette milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato negativo per 137 milioni registrato al 30 giugno 2020. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, il risultato di pertinenza del Gruppo è positivo per sei milioni. In crescita anche il risultato operativo (Ebit), attestatosi a 123 milioni di euro rispetto ai 54 dell’analogo periodo del 2020 e con un Ebit margin pari al 4,1 per cento. (Com)