Imprese: Fincantieri, al 30 giugno posizione finanziaria netta con saldo negativo per 1,617 miliardi

- Al 30 giugno 2021 la posizione finanziaria netta consolidata di Fincantieri (che non ricomprende i construction loans) presenta un saldo negativo (a debito) per 1,617 miliardi di euro. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, l’incremento è in linea con le previsioni ed è coerente con l’andamento dei volumi di produzione sviluppati e con il piano di consegne che prevede sei unità cruise nella restante parte dell’anno. Gli incassi del mese di luglio, si legge nel documento, portano la posizione finanziaria netta ad un valore negativo prossimo a 1,2 miliardi per poi assestarsi, a fine anno, a valori attesi inferiori al picco di marzo e in linea con quelli consuntivati al 31 dicembre 2020. I construction loans, prosegue la nota, ammontano complessivamente a 1,278 miliardi con un decremento di 47 milioni. (Com)